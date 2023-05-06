رئيس حكومة كوردستان مهنئاً تشارلز الثالث: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في ظل حكمكم

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، بمناسبة مراسم التتويج.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "أهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا".

وأضاف "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في ظل حكمكم"، مشيراً إلى "أننا ما زلنا نرى في المملكة المتحدة شريكاً موثوقاً به، وصديقاً يفهم تاريخنا، فضلاً عن وقوفها إلى جانبنا خلال المراحل الصعبة".

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla.



We look forward to our ties strengthening further under your reign.



We continue to see the United Kingdom as a reliable partner and a friend who both understands our history, and stands by us through our tribulations -mb. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 6, 2023

وتوج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، السبت، رسمياً على عرش المملكة المتحدة بعد أدائه القسم الملكي.

ووضع رئيس الأساقفة البريطاني تاج القديس إدوارد على رأس الملك، وهي المرة الوحيدة التي يرتدي فيها تشارلز التاج في حياته، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال الملك تشارلز: "أنا، تشارلز، أقف بإخلاص وبصدق أمام الله، وأشهد وأعلن أنني بروتستانتي مخلص، وأنني وفقاً للقصد الحقيقي للتشريعات التي تضمن الخلافة البروتستانتية على العرش، سوف أؤيد وأحافظ على التشريعات المذكورة بأفضل ما في وسعي وفقاً للقانون".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القسم كان مختلفاً عن القسم الذي أدلت به الملكة إليزابيث، والدة تشارلز عام 1953".

وللمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بأنه "سيسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية".

وأقر رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بتعدد الأديان في المملكة المتحدة، قائلاً إن كنيسة إنجلترا "ستسعى لتعزيز بيئة يمكن لأتباع جميع الديانات العيش فيها بحرية"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقام كبير أساقفة كانتربري بتلاوة قسم التتويج، وهو شرط قانوني.

وطلب ويلبي من الملك تشارلز أن يؤكد إلتزامه بالقانون وتعاليم الكنيسة الإنجليزية خلال عهده، ووضع الملك يده على الإنجيل المقدس ويتعهد "بتنفيذ تلك العهود والوفاء بها".

كما تم تتويج كاميلا، زوجة الملك تشارلز، بمراسم دينية وملكية ووضع نسخة معدلة من تاج الملكة ماري على رأسها.