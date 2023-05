رئيس حكومة كوردستان مهنئاً تشارلز الثالث: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في ظل حكمكم

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، بمناسبة مراسم التتويج.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "أهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا".

وأضاف "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في ظل حكمكم"، مشيراً إلى "أننا ما زلنا نرى في المملكة المتحدة شريكاً موثوقاً به، وصديقاً يفهم تاريخنا، فضلاً عن وقوفها إلى جانبنا خلال المراحل الصعبة".

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla.



We look forward to our ties strengthening further under your reign.



We continue to see the United Kingdom as a reliable partner and a friend who both understands our history, and stands by us through our tribulations -mb.