تصدير 22 طناً من منتجات كوردستان إلى السويد

أربيل (كوردستان24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، انه تم تصدير 22 طناً من منتجات متنوعة محلية للإقليم إلى دولة السويد خلال أسبوع.

وقالت دائرة الإعلام، إنه تم "تصدير 22 طناً من المنتجات المحلية التي تحمل عبارة "صنع في كوردستان " إلى السويد هذا الأسبوع".

ومن بين المنتجات المصدرة الرز والراشي "الطحينية" من خلال إحدى الشركات المحلية في الإقليم.

وتعمل الحكومة على تسويق منتجات مزارعي كوردستان في إطار استراتيجية وخطة رصينة، إذ تقرر طرح منتجات التفاح والعنب والعسل في أسواق عدد من الدول خلال هذا العام.

وأطلق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في آذار 2022، بعد زيارته إلى دولة الإمارات، مبادرة لتصدير محاصيل كوردستان الزراعية، بإشراف فريق (مبادرة تصدير المحاصيل الزراعية الكوردستانية .