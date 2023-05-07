سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 7 أيار (مايو) 2023، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وشهد الاجتماع، الذي حضرته القنصل العام البريطانية لدى الإقليم روزي كيف، التباحث بشأن الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وأهمية حل القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، وبعد توقيع الاتفاق الخاص بالنفط، يكون إقليم كوردستان قد أوفى بجميع واجباته والتزاماته، وننتظر أن تؤدي الحكومة الاتحادية واجباتها ومسؤولياتها تجاه إقليم كوردستان.

وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد.

وفيما يتعلق بالوضع في إقليم كوردستان، اتفق الجانبان على أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر العام الجاري.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التطرق إلى ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار، إذ أكد الجانبان دعمهما لصون الحقوق الكاملة للإيزيديين، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين المكونات.

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