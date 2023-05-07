الأمم المتحدة تعلن عن استعدادها لدعم العراق لإجراء التعداد السكاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، عن استعداده لدعم الحكومة الاتحادية لإجراء التعداد العام لسكان البلاد.

وأعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة، نيستور أوموهانجي، عن استعداد منظمته لتقديم أفضل أنواع الدعم الممكن للحكومة العراقية، بالاعتماد على المنهجيات العالمية المتطورة في إجراء التعداد العام للسكان، وحشد المزيد من الدعم في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع " أوموهانجي" بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، بمقر الوزارة، اليوم الأحد.

وبحث اللقاء، "أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات، لاسيما فيما يتعلق بدعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن"، وفق بيانٍ لوزارة التخطيط العراقية.

وأضاف البيان: "بحث الجانبان أيضاً، سبل التعاون في مجالات أخرى ذات صلة باختصاص الصندوق ودوره في الاستفادة من خبرات وإمكانات الدول المانحة في دعم قضايا السكان".

كما أكّد اللقاء على "تنفيذ ما تضمنته الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية المزمع إطلاقها رسمياً في السابع عشر من شهر مايو أيار الجاري".

في غضون ذلك، أكّد تميم على "الأهمية الاستثنائية لإجراء التعداد العام للسكان، وضرورة توافر وتضافر جميع الجهود من أجل ضمان تنفيذه وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة".

معتبراً أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي "يعد من أولويات الحكومة العراقية، وأن رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتهيئة البيئة المناسبة لإجرائه"، بحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24.

في المقابل، رحّب ممثل صندوق الأمم المتحدة، بمستوى التعاون الذي أبداه وزير التخطيط في الاجتماع الذي حضره أيضاً المستشار الوطني لشؤون التعداد، مهدي العلاق، ومدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، ساهر عبد الكاظم.

معرباً عن استعداد منظمته لتقديم "أفضل أنواع الدعم الممكنة للحكومة العراقية، بالاعتماد على المنهجيات العالمية المتطورة في إجراء التعداد العام للسكان، وحشد المزيد من الدعم في هذا المجال".