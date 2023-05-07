ریاضة

ريال مدريد يحرز لقبه العشرين لكأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات عن التتويج

يحتل النادي الملكي المركز الثالث في قائمة الأبطال التاريخيين بعد برشلونة بـ 31 لقباً وأتليتيك بيلباو صاحب 23 تتويجاً
author_image Kurdistan24 اربیل
لاعبو ريال مدريد خلال رفع كأس ملك إسبانيا (وكالات)
لاعبو ريال مدريد خلال رفع كأس ملك إسبانيا (وكالات)
العالم كأس الملك ريال مدريد رودريغو برشلونة

أربيل (كوردستان 24)- توّج نادي ريال مدريد الإسباني بلقبه العشرين لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على أوساسونا، بهدفين لهدف على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية. 

ويرفع اللقب معنويات "الميرينغي"، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز الذي تحقّق بأقدام البرازيلي رودريغو مسجّل هدفي الريال، يكون رجال أنشيلوتي أنهوا فترة 9  سنوات عجاف بدأت منذ تحقيق لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

 إذ يحتل النادي الملكي المركز الثالث في قائمة الأبطال التاريخيين بعد برشلونة بـ 31 لقباً  وأتليتيك بيلباو صاحب 23 تتويجاً.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف