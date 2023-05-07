ريال مدريد يحرز لقبه العشرين لكأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات عن التتويج

أربيل (كوردستان 24)- توّج نادي ريال مدريد الإسباني بلقبه العشرين لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على أوساسونا، بهدفين لهدف على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ويرفع اللقب معنويات "الميرينغي"، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز الذي تحقّق بأقدام البرازيلي رودريغو مسجّل هدفي الريال، يكون رجال أنشيلوتي أنهوا فترة 9 سنوات عجاف بدأت منذ تحقيق لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

إذ يحتل النادي الملكي المركز الثالث في قائمة الأبطال التاريخيين بعد برشلونة بـ 31 لقباً وأتليتيك بيلباو صاحب 23 تتويجاً.