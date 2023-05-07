دورتموند يشدّد الخناق على بايرن ميونيخ بفوزٍ عريض على فولفسبورغ

أربيل (كوردستان 24)- استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-0 الأحد على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" قي ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم بوروسيا دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي (14) والعاجي سيباستيان هالر (28) والهولندي دونيال مالين (37).

وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الإنكليزي جود بيلينغهام (54 و86) وأديمي (59) الذي أهدر أيضاً ركلة جزاء في الدقيقة 65، بحسب فرانس برس.

وبهذا الفوز، عوّض بوروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني بالخطأ الفادح الذي حصل بعد تدخل قاس من البرازيلي دانيلو سواريس على أديمي من الخلف بالقدمين منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين ايجاباً.

وعزز دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة معيداً الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين بايرن ميونيخ الفائز على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين.