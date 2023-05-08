«تألق برازيلي».. أرقام تاريخية من تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20

أربيل (كوردستان 24)- توّج ريال مدريد بطلاً لكأس ملك إسبانيا، بعد غياب 9 سنوات، عقب فوزه على أوساسونا في المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب «لا كارتوخا»، مساء السبت، بهدفين مقابل هدف.

أنهى ريال مدريد بهذا اللقب لعنة بطولة الكأس، حيث كان آخر لقب يعود إلى موسم 2013-2014، بعد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة بثنائية مقابل هدف.

بعد 9 سنوات، عاد ريال مدريد ليتوج بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، ليصبح ثالث أكثر فريق تتويجاً بالكأس، بعد برشلونة صاحب الرقم القياسي«31 بطولة»، وأتلتيك بيلباو 23 بطولة

بات لقب كأس الملك، هو الثالث لريال مدريد خلال الموسم الحالي بعد التتويج بلقبي كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

كما واصل ريال مدريد تفوقه الكاسح على أوساسونا، حيث لم يخسر «الميرنجي» أمامه في مبارياته الـ19 الأخيرة بينهما بجميع المسابقات، حيث حقق 14فوزاً و5 تعادلات، وهي أطول مسيرة للريال دون هزيمة ضد أي منافس.

بات الهدف الأول لرودريجو بعد مرور دقيقة و47 ثانية فقط، أسرع الأهداف في تاريخ نهائي كأس الملك منذ هدف راؤول تامودو مع إسبانيول ضد ريال سرقسطة في 2006، والذي جاء بعد مرور 87 ثانية.

كما أصبح رودريجو، أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بالقرن الـ21، وذلك بعمر 22 عاما و117 يوما، وخاض اللاعب خلال الموسم الجاري 2022-2023، 51 مباراة مع الملكي في جميع المسابقات، سجل 16 هدفا وصنع 11 هدفا.

وصار رودريجو، بعد تسجيل الهدف الثاني أول لاعب في ريال مدريد يسجل ثنائية في نهائي كأس الملك في آخر 43 عامًا، وفق موقع المصري اليوم.

وكان آخر لاعب من «الميرينجي» يسجل هدفين في نهائي الكأس هو خوانيتو ضد فريق ريال مدريد كاستيا بالمباراة التي انتهت بسداسية لهدف، في نسخة 1980.

وبات فينيسيوس ثاني أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

حيث صنع 19 هدفا هذا الموسم ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وبعد البلجيكي كيفن دي بروين الذي صنع 24 هدفا مع مانشستر سيتي.

قام فينيسيوس، بالمراوغة في 18 مرة ضد أوساسونا «9 ناجحة»، وهو رقم قياسي لأي لاعب في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ليتجاوز الرقم السابق الذي كان يحمله مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة السابق، ضد ديبورتيفو ألافيس، في عام 2017، 5 مراوغات ناجحة من أصل 14.