أمن

إيران تُنفّذ حكم الإعدام بحق شخصين بعد إدانتهما بإهانة المقدّسات

دعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة
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تعبيرية- وكالات
تعبيرية- وكالات
إيران إيران إعدام القضاء الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين أُدينا بإهانة المقدّسات والترويج للإلحاد، بحسب القضاء الإيراني.

وقالت السلطة القضائية الإيرانيةالإثنين إنه نُفِّذ حكم الإعدام ضد شخصين بعد إدانتهما بتهمة إهانة المقدسات، دون الكشف عن موعد إعدامهما.

 وجرى إعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع بعد إدانتهما في جرائم تشمل الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد وإهانة الأئمة والمقدسات.

وأفاد موقع ميزان التابع للقضاء الإيراني، أن الشخصين كانا يديران عشرات المنصات المناهضة للدين على الإنترنت التي تهدف للحض على كراهية الإسلام والترويج للإلحاد وإهانة المقدسات.

في غضون ذلك، دعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.

 

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