حرائق الغابات في كندا تجبر السكان على الفرار من منازلهم

أربيل (كوردستان 24)- فرَّ أكثر من 29 ألف شخص في مقاطعة "ألبرتا" الكندية من منازلهم، إثر حرائق الغابات التي تسببت بتدمير أكثر من 375 ألف هكتارٍ من الأراضي.

وقالت السلطات الكندية، إن حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا الكندية تستمر في الانتشار رغم هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وخرج نحو 31 حريقاً عن السيطرة من أصل 108 من حرائق الغابات النشطة، ما دفع السلطات في مقاطعة ألبرتا إلى إعلان حالة الطوارئ السبت الماضي.

وقالت رئيسة هيئة الحماية من حرائق الغابات في ألبرتا، كريستي تاكر، إن الأمطار الأخيرة ساعدت في مكافحة الحرائق.

وأضافت أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وأن يكون الطقس أكثر رطوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تاكر إلى أن سلطات مقاطعة ألبرتا طلبت المساعدة من ولاية مونتانا الأميركية المجاورة، مؤكدة أن السلطات لا يمكنها حتى الآن تقدير حجم الضرر.

من جانبه، قال مدير وكالة ألبرتا لإدارة الطوارئ، كولن بلير، إن الأولوية هي حماية الأرواح وإدارة حالات الطوارئ.

ويحذر الخبراء من أن تغيّر المناخ سيزيد من وتيرة وشدة حرائق الغابات، في وقتٍ سجّلت السلطات الكندية أكثر من 360 حريقاً منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي المقاطعات الغربية من كندا، ارتفع متوسط درجة الحرارة 1.9 درجة مئوية منذ منتصف القرن العشرين، وفقاً لمكتب البيئة وتغير المناخ في كندا.