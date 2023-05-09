إيران تعتزم بيع أقدم كنوزها التاريخية لتخفيض ديونها

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم إيران عرض بعضٍ من أقدم كنوزها التاريخية للبيع في مزادٍ على الإنترنت في الـ 22 مايو أيار الجاري، بهدف تخفيض ديونها في مواجهة العقوبات.

ومن المقرّر أن تطرح وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في إيران 19 موقعاً للبيع، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

وتعدُّ قلعة "راين" المبنية من الطوب اللبن في مقاطعة كرمان ويعتقد أن عمرها 1000 عام، واحد من أهم المباني ضمن القائمة التي تنوي طهران بيعها.

إضافةً إلى المقر الريفي لناصر الدين ميرزا، أمير قاجار، والذي تم مصادرته من ورثة الأمير، كالعديد من المباني الأخرى المملوكة لأفراد من سلالة بهلوي وقاجار في أعقاب ثورة عام 1979، وهي الآن مملوكة للحكومة.

وبسبب نقص الموارد والاقتصاد المتدهور، تُرِكت العديد من القطع التراثية الأكثر قيمة في البلاد لتتلاشى، بحسب المصدر ذاته.

في غضون ذلك، تقترح إيران أيضاً بيع بعض جزرها ومقاطعة خوزستان الغنية بالنفط لجمع الأموال، إلى جانب العديد من الأصول الحكومية الأخرى.

يأتي ذلك، تزامناً مع انخفاض العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مدفوعاً بالعقوبات والاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر 2022.

إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50%، وأصبح نصف البلد على الأقل تحت خط الفقر مع تفاقم الوضع.

في وقتٍ يخشى كثيرون من أن يُفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي من دول لا تدعم العقوبات، مثل جمهورية الصين الشعبية.