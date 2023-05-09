سیاسة

داخلية كوردستان تناقش مع فريقٍ حكومي المخاطر المالية على العراق والإقليم

يتكون الفريق من ممثلين عن وزارة الداخلية و 15 مؤسسة من إقليم كوردستان ومسؤولون عن تنفيذ السياسة العامة لإقليم كوردستان
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، فريق حكومة الإقليم لمكافحة المخاطر المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتكون الفريق من ممثلين عن وزارة الداخلية و 15 مؤسسة من إقليم كوردستان ومسؤولون عن تنفيذ السياسة العامة لإقليم كوردستان تماشياً مع توصيات المنظمات الدولية في مجال القضاء على فرص غسيل الأموال.

وشكر وزير الداخلية فريق حكومة كوردستان على عملهم الجيد وتحدث عن جهود حكومة الإقليم والمؤسسات ذات الصلة التي تحارب الإرهاب ومصادر دخلها وتمويلها منذ سنوات عديدة.

وفيما يتعلق بالتوصيات الدولية لتقييم الوضع في العراق وإقليم كوردستان، كلف وزير الداخلية فريق الحكومة بالتنسيق مع الفريق الاتحادي والتوصيات التي يجب تنفيذها في إقليم كوردستان.

كما أشار إلى مشروع قانون حكومة كوردستان الخاص بتنفيذ القانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي وافق عليه مجلس الوزراء وإرساله إلى برلمان كوردستان للمصادقة عليه.

 

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