أوميد خوشناو: لن نشهد مشاكل كبيرة في توفير مياه الشرب هذا الصيف

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الثلاثاء 9 أيار 2023، ان من المرجح أن تكون مشاكل توفير مياه الشرب في المنازل، في المحافظة قليلة هذا الصيف.

واكد خوشناو في بيان، أنه اجتمع مع الجهات ذات الصلة بمسألة توفير مياه الشرب للمنازل، ووجه بحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترضهم.

وأشار محافظ أربيل الى ان الفضل الرئيسي يعود الى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الذي وجه بفعل ما يلزم لتأمين مياه الشرب لسكان المحافظة.

وفي إطار الاجتماع، تم التركيز على ضرورة توفير الكهرباء لآبار المياه بشكل مستمر، لافتا الى انه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم بهذا الشأن.

في غضون ذلك اكد اوميد خوشناو على الجهات المختصة بترميم وحل أي مشاكل في الآبار في حال وجودها.