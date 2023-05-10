السيتي يفرض التعادل على الريال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24) تعادل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفٍ لمثله ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجحت تكتيكات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحييد أبرز عناصر السيتيزنز النرويجي إيرلينغ هالاند الذي لم يظهر خلال اللقاء.

في المقابل، قدم الظهير الأيمن كايل ووكر مستوى مميز مكنه من تحييد البرازيلي فينيسيوس جونيور في معظم فترات اللقاء.

تقدم صاحب الضيافة بهدفٍ استثنائي من هجمة سريعة مرتدة سجله فينيسيوس من بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 36 دقيقة على البداية.

وفي الشوط الثاني، تمكن سيتي من معادلة النتيجة بتسديدة أرضية مميزة من البلجيكي كيفين دي بروين من خارج منطقة الجزاء لم ينجح مواطنه المتألق تيبو كورتوا في التصدي لها (67).

اعترض لاعبو ريال مباشرة على صحة الهدف مشيرين إلى خروج الكرة من الملعب قبل التسجيل بلحظات.

وأثبتت إعادات "فيرتشوال" بثتها شبكة بي إن سبورتس القطرية أن الكرة خرجت من الملعب بكامل استدارتها، لتتزايد الشكوك حول صحة الهدف.

حاول الفريقان التسجيل فيما تبقى من المباراة وسنحت للفرنسي كريم بنزيمة فرصة خطيرة لكنه لم ينجح في ترجمتها.

ويخوض الفريقان مواجهة العودة على أرضية ملعب الاتحاد يوم الأربعاء السابع عشر من شهر مايو الجاري.