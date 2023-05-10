المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان: اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائبة خطوة مهمة

أربيل (كوردستان24)- رحب المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب اليوم باجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبة قوباد طالباني، واصفاً الاجتماع بالخطوة المهمة، مؤكداً على ان تحسين العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون تأثيره ايجابياً على شعب كوردستان وكذلك على جميع القضايا الاخرى بين الطرفين.

وقال دلشاد شهاب لكوردستان24 "ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني هما المكونان الاساسيان في حكومة إقليم كوردستان، وكوردستان ملك للجميع، لكن الحزبين كان لهما نصيب الاسد من التضحيات والنضال في سبيل بناء مؤسسات حكومة كوردستان، والعلاقة بين الطرفين أكبر من مجرد علاقة بينهما، لان علاقات الطرفين يكون لها تأثير مباشر على شعب كوردستان".

وأضاف شهاب "اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني مرحب به وخطوة مهمة، وحل القضايا العالقة هو هدفنا جميعاً ويجب ان تستمر هذه الخطوات، وان يجتمع مجلس الوزراء بحضور جميع الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان "لم يتبق لدينا سوى القليل من الوقت لاجراء انتخابات برلمان كوردستان، وأنظار العالم كله على هذه القضية، لذلك نأمل أن يسهل اجتماع رئيس الحكومة ونائبه إجراء الانتخابات".

وأشار الى "أن هناك تقارب بين الحزبين، وتم الاتفاق على مشروع قانون الانتخابات، وهناك اتفاق اساسي ايضا على تفعيل المفوضية العليا للانتخابات، والبدء باجتماعات برلمان كوردستان".

وشدد دلشاد شهاب على "انه يجب ان يجتمع برلمان كوردستان في غضون أيام قليلة لبدء تعديل قانون الانتخابات، واتخاذ خطوات عملية لاعادة تفعيل مفوضية الانتخابات وبدء عملها".