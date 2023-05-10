مطار أربيل الدولي يصدر تنبيها إلى المسافرين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي يوم الأربعاء، السماح للمسافرين بحمل بطاقتين ذكيتين فقط لتحويل الأموال.

ويأتي هذا بعد "تزايد" أعداد كبيرة من هذه البطاقات بحوزتهم، فيما توعدت المخالفين بالمحاسبة القانونية.

وأفادت إدارة المطار في بيان، انه "مسموح لكل مسافر بحيازة بطاقتين ذكيتين من نوع (Debt Card & Credit Card) إلى الخارج لا غير"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "كل مسافر يصطحب أكثر من هذا العدد سيتعرض للمساءلة القانونية".

وأكد البيان، ان سبب لجوء إدارة المطار إلى هذا الإجراء هو "زيادة ظاهرة حيازة المسافرين هذه البطاقات والسفر بها عبر مطار أربيل الدولي إلى الخارج".

ولفتت الى انه تم "العثور على مسافرين بحوزتهم (2150) كارت من نوع (Debt Card & Credit Card) لغرض تحويلها إلى مبالغ مالية خارج البلد".

وكان رئيس الحكومة الإتحادية محمد شياع السوداني، قد قال في وقت سابق، إن ملايين الدولارات تهُرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، موضحا اكتشاف الأمر بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأميركي المراقبة.

ويعاني العراق من فساد مزمن يقوض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله، وقد خسرت العملة المحلية أكثر من 10بالمئة من قيمتها.