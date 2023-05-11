الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يصل اربيل

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يشارك رشيد في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الراحل الملا مصطفى البارزاني.

وسيتم اليوم أفتتاح متحف بارزاني الذي يضم مقتنيات الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني بالاضافة الى بقايا ملابس ومقتنيات ضحايا الانفال ومقتنيات البيشمركة القدماء، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الدوليين.

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء للضيوف الذين سيشاركون في افتتاح المتحف، أن "بارزان تعرضت 16 مرة إلى الدمار، وتم إعادة إعمارها من جديد، لذا سنتوجه غداً لزيارة المتحف الذي يتحدث عن تاريخ شعبنا، ومن أين بدأنا وإلى أين وصلنا اليوم".