بيان سامي عبد الرحمن: العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا جيدة جدا

أربيل (كوردستان24)- أكدت ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، بيان سامي عبد الرحمن، على متانة العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، مشيرة الى ان أمريكا تعتزم الاستثمار في كوردستان.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن يوم الأربعاء، لكوردستان 24، ان العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة في مستوى جيد جدا، وقبل أيام جاءت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف إلى أربيل وعقدت اجتماعا مع المسؤولين الكورد.

وأشارت بيان عبد الرحمن الى ان مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعقد الآمال على مستقبل إقليم كوردستان، مؤكدة في الوقت نفسه انه تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك، بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، ان أمريكا تعتزم الاستثمار في كوردستان، وخاصة في قطاعي النفط والغاز والزراعة".

وأضافت أن "التشكيلة الحكومية التاسعة التي يقودها رئيس الوزراء مسرور بارزاني، نشطة جدا في مجال الاستثمار، مما يسهل على الدول الاستثمار في إقليم كوردستان".