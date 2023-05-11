رئيس الوزراء الإتحادي يصل اربيل

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس الحكومة الإتحادية محمد شياع السوداني يوم الخميس، إلى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وقال مراسل كوردستان24، ان وزير الداخلية ريبر أحمد ومسؤولين آخرين، كانوا في استقبال السوداني، بمطار أربيل الدولي.

وأشار مراسلنا الى ان السوداني سيتوجه الى منطقة بارزاني بالطائرة المروحية فورا، للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

ووصل في وقت سابق من صباح اليوم، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى مدينة أربيل.

ومن المقرر أن يشارك المسؤولان العراقيان في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الزعيم الخالد الملا مصطفى بارزاني.

ويتم اليوم الخميس، 11 أيار 2023، افتتاح صرح بارزاني في منطقة بارزان، وذلك بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسيين.