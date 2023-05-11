سیاسة

بشتيوان صادق: مبادرة الرئيس بارزاني خطوة مهمة لحل المشاكل بين القوى السياسية

وأكد أن "فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحضر اجتماع مجلس الوزراء المقبل".
author_image أحمد حاجي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق
وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق
کوردستان وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق صرح بارزاني الوطني مبادرة الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم الخميس، أن مبادرة الرئيس بارزاني التي دعا فيها الأحزاب السياسية إلى عقد اجتماع موسع، خطوة مهمة لحل المشاكل الموجودة.

وقال بشتيوان صادق في تصريح لكوردستان 24، "يوم الأحد المقبل 14 أيار مايو 2023، سيعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي"، مؤكداً أن "فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحضر اجتماع مجلس الوزراء المقبل".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

وفي كلمته دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها قبل الـ 18 من الشهر الجاري.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".

كما أكد الرئيس بارزاني أن "العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وتشهد أجواء إيجابية"، مشيراً إلى أن "الذي حصل في بارزان هي حركة تحررية كوردستانية، ومعركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكورد والعرب، بل معركة ضد الظالم، وكيفما كان هذا الظالم عربياً أو كوردياً".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف