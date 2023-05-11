بشتيوان صادق: مبادرة الرئيس بارزاني خطوة مهمة لحل المشاكل بين القوى السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم الخميس، أن مبادرة الرئيس بارزاني التي دعا فيها الأحزاب السياسية إلى عقد اجتماع موسع، خطوة مهمة لحل المشاكل الموجودة.

وقال بشتيوان صادق في تصريح لكوردستان 24، "يوم الأحد المقبل 14 أيار مايو 2023، سيعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي"، مؤكداً أن "فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحضر اجتماع مجلس الوزراء المقبل".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

وفي كلمته دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها قبل الـ 18 من الشهر الجاري.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".

كما أكد الرئيس بارزاني أن "العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وتشهد أجواء إيجابية"، مشيراً إلى أن "الذي حصل في بارزان هي حركة تحررية كوردستانية، ومعركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكورد والعرب، بل معركة ضد الظالم، وكيفما كان هذا الظالم عربياً أو كوردياً".