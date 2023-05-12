سینما

اليوم تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الفيلم الكوردي في أمستردام

author_image سوار أحمد
کوردستان مهرجان الفيلم الكوردي امستردام ريبر دوسكي

أربيل (كوردستان24)- تنطلق اليوم الجمعة 12 أيار 2023، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الفيلم الكوردي في العاصمة الهولندية أمستردام.

ويشارك في المهرجان 25 فيلما قصيرا، وتجري فعاليات المهرجان السينمائي برعاية شركة "لاميديا"، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

وقالت مديرة المهرجان، ريبر دوسكي، لكوردستان24، إن النسخة الثانية من المهرجان ستُقام تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وأشار دوسكي الى ان المهرجان ذو أهمية خاصة لصانعات الأفلام من النساء، ويهدف إلى إظهار الثقافة الكوردية وبناء جسر بين المجتمع الكوردي والعالم.

واضاف "22 فيلما هي نتاج مخرجين كورد من أجزاء كوردستان الأربعة، وثلاثة أفلام هي نتاج صناعة أفلام لدول أخرى، لكن قصصهم كوردية.

وتابع "اليوم، مع فيلم "بوابة الأحلام" للمخرجة نيجين أحمد، ستبدأ الأنشطة الفنية للمهرجان."

كما أعلن مدير مهرجان الفيلم الكوردي في أمستردام أنه في 14 من الشهر الجاري، سنعلن عن النتائج وأسماء أفضل الممثلين وأفضل الأفلام والمخرجين، الفائزين بجوائز المهرجان.

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