اقتصاد

حكومة كوردستان تؤكّد أن نفط الإقليم سيُصدّر عبر ذات الشركات

author_image Kurdistan24 اربیل
كمال محمد
كمال محمد
کوردستان كمال محمد وزارة النفط سومو

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في إقليم كوردستان، كمال محمد، أن تصدير نفط الإقليم سيبدأ بنفس الكمية السابقة، وسيُباع للشركات الأربع التي كانت تبيع نفط كوردستان سابقاً.

وقال محمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "إن وزير النفط العراقي أوضح أنهم أبلغوا الجانب التركي باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بنفس الكمية السابقة وبالسعر الذي حددته شركة سومو العراقية".

وأوضح أن تركيا "لم تستجب حتى الآن لطلب وزارة النفط العراقية الذي أرسلته إلى أنقرة في العاشر من مايو أيار الجاري".

وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين أربيل وبغداد في الرابع أبريل نيسان الفائت، فإن عائدات نفط الإقليم ستودع في حسابٍ مصرفي تُصرف تحت إشراف رئيس حكومة كوردستان أو شخصٍ آخر يحدّده.

وحول حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، قال محمد: "بعد دفع مستحقات الشركات النفطية، سيحصل الإقليم على حصته من عائدات بيع النفط".

وأضاف: "في حال كانت العائدات السنوية فائضة عن حصة الإقليم، ستُسلّم المبالغ الزائدة إلى بغداد، أما إذا كانت أقل، فستُكمِل بغداد الأموال الناقصة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف