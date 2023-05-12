حكومة كوردستان تؤكّد أن نفط الإقليم سيُصدّر عبر ذات الشركات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في إقليم كوردستان، كمال محمد، أن تصدير نفط الإقليم سيبدأ بنفس الكمية السابقة، وسيُباع للشركات الأربع التي كانت تبيع نفط كوردستان سابقاً.

وقال محمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "إن وزير النفط العراقي أوضح أنهم أبلغوا الجانب التركي باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بنفس الكمية السابقة وبالسعر الذي حددته شركة سومو العراقية".

وأوضح أن تركيا "لم تستجب حتى الآن لطلب وزارة النفط العراقية الذي أرسلته إلى أنقرة في العاشر من مايو أيار الجاري".

وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين أربيل وبغداد في الرابع أبريل نيسان الفائت، فإن عائدات نفط الإقليم ستودع في حسابٍ مصرفي تُصرف تحت إشراف رئيس حكومة كوردستان أو شخصٍ آخر يحدّده.

وحول حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، قال محمد: "بعد دفع مستحقات الشركات النفطية، سيحصل الإقليم على حصته من عائدات بيع النفط".

وأضاف: "في حال كانت العائدات السنوية فائضة عن حصة الإقليم، ستُسلّم المبالغ الزائدة إلى بغداد، أما إذا كانت أقل، فستُكمِل بغداد الأموال الناقصة".