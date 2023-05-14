استمرار عمليات الترميم في مئات المدارس بمحافظة اربيل

أربيل (كوردستان24)- قال المدير العام لتربية أربيل، لقمان سعيد ان عمليات الترميم والتجديد في مئات المدارس في حدود محافظة أربيل، لاتزال جارية.

وقال سعيد لكوردستان24، انه تم عمليات الترميم في 154 مدرسة، وتم بناء 99 صفا جديدا، للتخفيف من حدة ازدحام الطلبة في الصفوف المدرسية.

وقال "سنقوم بتجديد أكثر من 200 مدرسة أخرى في المستقبل، وقد انتهت العمليات الفنية فيها استعدادا للبدء بترميمها".

ووفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم في أربيل، فإن هناك 1600 مدرسة حكومية في المحافظة وحدها، يدرس فيها حوالي 500 ألف طالب، وسيتم بناء المزيد من المدارس في المستقبل لتقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية.

من جهة أخرى، مدير عام الإعمار في وزارة التربية قال زيوار صابر، إن مشروع ترميم المدارس في إقليم كوردستان سيستمر، وقال إنه وفقا لخطة وزارة التربية لعام 2023، سيتم تجديد نحو 450 مدرسة.

وأضاف أن "خطة وزارة التربية لعام 2023 هي ترميم نحو 450 مدرسة وبناء نحو 360 غرفة مدرسية إضافية في عموم إقليم كوردستان".

واكد انه ستتم عملية شراء معدات التبريد والتدفئة، ولوحات الكتابة والطاولات والكراسي إلى جانب الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض.