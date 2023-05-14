بروين بولدان: نريد تغيير السلطة الحاكمة في تركيا ونحث كافة المواطنين على التصويت "لإجراء التغيير"

أربيل (كوردستان24)- قالت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان، ان حزبها يريد تغيير السلطة الحاكمة في تركيا، داعية في الوقت نفسه الناخبين الأتراك، للتوجه الى صناديق الاقتراع والتصويت "لإجراء التغيير".

وتحدثت بروين بولدان للصحفيين صباح اليوم الأحد، بعد أن صوتت في أحد مراكز الاقتراع في مدينة وان بشمال كوردستان، "نحن نقاتل منذ زمن طويل واليوم هو يوم جني ثمار عملنا الشاق".

وأضافت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، "عاش المواطنون الأتراك زمنا طويلا من التشاؤم، فهناك قوة سيئة تحكم هذا البلد ويجب أن تنتهي هذه السلطة، وقد صوتنا لذلك، وأنا متأكدة من أننا سنفوز في هذه الانتخابات".

ومن المتوقع أن يلعب الناخبون الكورد، الذين يمثلون 15-20 بالمئة من الناخبين، دورا محوريا، ومن غير المرجح أن يحصل تحالف الأمة على أغلبية برلمانية بمفرده. وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد ليس جزءا من تحالف المعارضة الرئيسي، لكنه يعارض بشدة أردوغان بعد حملة قمع ضد أعضائه في السنوات الأخيرة.

وأعلن الحزب دعمه لكليتشدار أوغلو، وهو يخوض الانتخابات البرلمانية تحت شعار حزب اليسار الأخضر الصغير بسبب دعوى قضائية رفعها ممثل ادعاء كبير يسعى إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة صلته بحزب العمال الكوردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.

وانطلقت صباح الأحد في عموم تركيا، عملية التصويت في الانتخابات التركية التي توصف بأنها "مصيرية وتاريخية" منذ 100 عام، حيث يتواجه رجب طيب إردوغان مع معارضة "موحدة" لأول مرة منذ عقدين.

ويحق لـ60 مليونا و697 الف و843 ناخب، أن يقترع في هذه الانتخابات، التي ستستمر من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء.

وسيصوت الناخبون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

ويشارك في الانتخابات 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمى "تحالف الجمهور" و"اتحالف الأمة" و"تحالف آتا (الأجداد)" و"تحالف العمل والحرية" و"اتحاد القوى الاشتراكية".

وتحظى هذه الانتخابات بأهمية استثنائية "إذ أنها ستحدد ما إذا كانت ستعود تركيا إلى الحكم الديمقراطي أو ستواصل طريقها نحو الأوتقراطية"، بحسب ما يقول خبراء ومحللون.