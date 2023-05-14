"دخيل" تدعو السوداني لوقف قرارات وزيرة الهجرة بشأن النازحين العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- دعت النائبة العراقية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان دخيل، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية لقرارات وزيرة الهجرة والمهجرين "المجحفة" ضد النازحين.

وطالبت دخيل في بيانٍ لها الأحد، باتّخاذ "إجراءات فورية لوقف هذا القرار التعسفي وضمان صرف المنحة المالية الشهرية لجميع النازحين الذين يستحقونها".

وفيما يأتي نص البيان كما وصل لـ كوردستان 24:

إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

تحية احترام وبعد

بعدما انجزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية الاتحادية ـ مشكورة ـ كل متطلبات صرف المنحة المالية الشهرية ضمن رواتب الحماية الاجتماعية للآلاف من النازحين العراقيين القاطنين في مخيمات النزوح، فوجئنا بقرار غريب جدا من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين بوقف اكمال اجراءات التبحيث وعدم شمولهم بصرف تلك الرواتب، التي تمثل حقا طبيعيا للنازحين، اسوة بباقي الشرائح الاجتماعية في العراق، حيث ان الوزيرة تشترط عودة النازحين لمناطقهم مقابل ترويج معاملات رواتب الحماية الاجتماعية الخاصة بهم.

اننا بكل تأكيد مع عودة كل النازحين الى مناطقهم معززين مكرمين، ولكننا لسنا مع عودتهم كي يسكنوا العراء مرة اخرى.

لذا فان هذا الاجراء التعسفي والبعيد كل البعد عن القيم الانسانية، يمثل ابتزازا رخيصا ومرفوضا، هدفه تحقيق نجاح زائف على حساب لقمة عيش الاف النازحين الذين لا يستطيعون العودة لمناطقهم التي اغلبها تفتقد متطلبات الحياة البسيطة من امن وخدمات وفرص عمل وغيرها.

بل ان وزيرة الهجرة تمادت في اساليبها في الضغط على النازحين من خلال رفضها ايصال المواد الغذائية الشهرية المخصصة لهم، من اجل اعادة النازحين لمناطقهم التي قد يواجهون فيها مخاطر حقيقية على حياتهم وحياة عوائلهم.

ومن هنا ندعو دولة رئيس الوزراء للوقوف على الاسباب الحقيقية لهذه القرارات المجحفة ضد النازحين، ‎ونطالب سيادتكم باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا القرار التعسفي وضمان صرف المنحة المالية الشهرية لجميع النازحين الذين يستحقونها، بما في ذلك الذين لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم، لانه من غير المقبول أن يتم استغلال وتهديد النازحين من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إعلامية.

وعلى العكس، يجب أن نعمل جميعاً، وباندفاع، من أجل توفير الدعم والمساندة اللازمين لجميع النازحين حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم بشكل لائق ومستدام.