بغداد تتسلّم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد غير مقيمين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تسلّمه أوراق اعتماد عشرة سفراء جدد غير مقيمين في العراق.

وقالت الخارجية العراقية، في بيانٍ لها، الأحد، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلَّم في مبنى الوزارة ببغداد، نسخ من أوراق اعتماد عشرة سفراء غير المقيمين لدى العراق".

وضمّت القائمة، سفراء كل من جمهورية الدُّومِنِيكَان جورج بهصا هزيم، جمهورية لاتفيا جوريس بويكانز، الولايات المتحدة المكسيكيَّة لويس ألفونسو دي ألبا، مملكة تايلاند سوبارك برونغتول

إضافةً إلى سفراء جمهورية أيرلندا ماريان بولجر، مملكة بلجيكا سيرج دكشن، جمهورية ليتوانيا راموناس دافيدونيس، جمهورية كوبا ألبرتو جونزاليس كاسلاس، جمهورية فيتنام الاشتراكيَّة لونغ كوك هووي، جمهورية الأوروغواي نيلسون جميل شعبان.

وأكّد الوزير، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أنَّ سياسة العراق الخارجيَّة تقوم على "إقامة علاقات متوازنة متينة تقوم على تعزيز التعاون السياسيّ والاقتصاديّ والتجاريّ، وتجاوز الخلافات والتوترات في المنطقة عبر الحوار والتلاقيّ".

ولفت إلى أنَّ "التعاون الدوليّ والإقليميّ المُشترَك لمُواجهة التحديات العالميَّة الآنية يمثل ضرورة، وأبرزها مواصلة مُكافحة الإرهاب والتطرف، ومُعالجة التقلبات الاقتصاديَّة والأزمات الصحيَّة، ومُواجهة التغيرات المناخيَّة الحادة التي تُمثل خطراً يهدد الجميع".

وأوضح حسين أنَّ "العراق يتطلـَّع لتحقيق حضورٍ متميّز في العلاقات مع دول العالم، والعمل على تطوير العلاقات الثنائيَّة في المجالات ذات الاهتمام المُشترَك".

مُبدياً سعي العراق إلى "تنسيق المواقف الدبلوماسيَّة بين البلدان الصديقة في القضايا، والمُستجدّات الإقليميَّة، والدوليَّة".

معتبراً في الوقت ذاته، أنَّ العلاقات تقوم على القرب الجغرافيّ كأساس، مُضافاً لأسس ومبادئ المواقف السياسيَّة".

في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية العراقي عن "أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة".

مُبدياً "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الدعم للبعثات الدبلوماسيَّة بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم للوزير، مُعربين عن "تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مُختلِف المجالات وبما يعزز الأواصر المُشترَكة".