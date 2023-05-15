سیاسة

أردوغان وأوغلو يذهبان إلى جولة انتخابية رئاسية ثانية

وأشار ينار إلى أنه جرى فتح صناديق الاقتراع بنسبة 100%
author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا الانتخابات التركية أردوغان كليجدار أوغلو سنان أوغان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري.

وأضاف ينار في مؤتمر صحفي: أن "كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصلا على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري".

وأشار ينار إلى أنه جرى فتح صناديق الاقتراع بنسبة 100%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 88.92% داخل البلاد، و52.69% في الخارج.

وحسب رئيس الهيئة العليا، فقد حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو على 44.88%، وحصل سنان أوغان على 5.17% وحصل المرشح المنسحب محرم إنجه على 0.44%.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف