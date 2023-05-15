أردوغان وأوغلو يذهبان إلى جولة انتخابية رئاسية ثانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري.

وأضاف ينار في مؤتمر صحفي: أن "كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصلا على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري".

وأشار ينار إلى أنه جرى فتح صناديق الاقتراع بنسبة 100%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 88.92% داخل البلاد، و52.69% في الخارج.

وحسب رئيس الهيئة العليا، فقد حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو على 44.88%، وحصل سنان أوغان على 5.17% وحصل المرشح المنسحب محرم إنجه على 0.44%.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.