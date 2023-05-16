القاعدة 20 العجيبة.. طريقة جديدة لانقاص الوزن

أربيل (كوردستان24)- قالت نيكولا لودلام راين، اختصاصية التغذية والمتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية (BDA) لصحيفة "تلغراف" البريطانية إنه إذا شعرت بعدم الراحة بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، أو كنت تعاني من الانتفاخ أو الغازات الزائدة، أو تريد المزيد بعد الانتهاء من وجبة جيدة، فربما تحتاج إلى الإبطاء في سرعة تناولك للطعام، والرقم السحري للقيام بذلك هو الرقم 20.

وأوضحت لودلام راين "بالنسبة لأولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة، فإننا نستخدم قاعدة 20:20: 20: 20: قطعة طعام بحجم 20 بنسا (نحو 30غ)، امضغها 20 مرة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية بين (اللقمات)، وخذ 20 دقيقة لتناول الوجبة".

وأشارت إلى أنه "حتى إذا لم تكن ممن خضع لجراحة إنقاص الوزن، فيمكنك تناول كميات أكبر من اللقم، ولكن لا يزال يتعين عليك قضاء 20 دقيقة في تناول الوجبة مع ضرورة مضغ كل لقمة أكثر".

وهناك عدة طرق أخرى يمكنك من خلالها إبطاء وتيرة تناول الطعام على الفور، مثل ضبط عداد الوقت عندما تتناول وجبة لتكوين فكرة عن المدة التي تستغرقها لتناولها.

ثم حاول التخلص من عوامل التشتيت، مثل التلفاز أو الهاتف، واجلس على طاولة لتناول الطعام بدلا من الأريكة.