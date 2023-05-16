حكومة كوردستان تعلن عن موعد تسليم شقق سكنية لذوي الدخل المحدود

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أنه في حال البدء ببناء الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمستأجرين في هذا العام، فستكون جاهزة منتصف العام المقبل.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري محمد سعيد: "سيكون بإمكان المستأجرين استلام شققهم السكنية منتصف عام 2024 ولغاية 2025، إذا تم البدء ببناء الوحدات السكنية خلال عام 2023".

ونقل المركز الإعلامي لحكومة الإقليم عن محمد سعيد قوله: "بناء الوحدات السكنية عملية طويلة، لقد استلمنا الأسماء إلكترونياً، لكن لدينا مشاكل في امتلاك الأراضي ببعض المناطق".

وقال: "وعدنا ببدء المشروع في مايو أيار من هذا العام، واستكماله في غضون عامٍ واحد، لقد بدأنا بعمليات البناء في زاخو، وسنباشر بالعمل في أربيل والسليمانية فور حصولنا على الأراضي".

وأضاف: "يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الوحدات السكنية ويصبحوا أصحاب مساكنهم الخاصة، إن بدأنا هذا العام، فسيكون بإمكانهم الانتقال إلى شققهم العام المقبل وحتى عام 2025".

ووفق رئيس هيئة الاستثمار، فإن حكومة إقليم كوردستان ستوفّر جميع المستلزمات المنزلية لتلك الوحدات، بحيث تكون مدينة سكنية كاملة، ومناسبة لحياةٍ كريمة للمواطنين".