وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز 75 عاما

أربيل (كوردستان24)- أعلن ، وفاة والده المخرج المخضرم وأحد رواد الإخراج في سوريا، هشام شربتجي، الثلاثاء.

ونشر يزن شربتجي صورة لوالده على صفحته على موقع فيسبوك وعلّق عليها بالقول: "شكرا عكل شي ...... الرحمة لروحك".

من جانبها، نعت نقابة الفنانين في سوريا شربتجي، وفقا لتغريدة لوزارة الإعلام السورية على موقع تويتر جاء فيها: "نقابة الفنانين في سوريا تنعي المخرج الكبير هشام شربتجي الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 75 عاما بعد معاناة مع المرض".

ويُعد هشام شربتجي أحد مؤسسي صناعة الدراما في سوريا، وأحد أبرز المخرجين عبر تاريخ الدراما السورية والعربية.

ووُلد شربتجي في 2 مارس/آذار من عام 1948 في العاصمة السورية، دمشق، ولديه ولد وبنت، هما المخرج يزن شربتجي، والمخرجة السورية البارزة، رشا شربتجي.

ولُقب شربتجي بـ"شيخ الكار" باعتباره أحد رواد الإخراج الدرامي في سوريا ولديه مكتبة من الأعمال التلفزيونية البارزة مثل مسلسلات "مرايا" و"عيلة خمس نجوم" و"عيلة ست نجوم" و"عيلة سبع نجوم" و"يوميات مدير عام" و"أسرار المدينة" وغيرها من الأعمال التي نالت شعبية واسعة في سوريا والعالم العربي عامة.