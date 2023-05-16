سیاسة

ألينا رومانوسكي: الشعب العراقي لا يريد دولة تسيطر عليها ميليشيات

author_image سوار أحمد
العراق رومانوسكي العراق أمريكا

أربيل (كوردستان24)- قالت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي اليوم الثلاثاء، إن الشعب العراقي لا يريد دولة تسيطر عليها "ميليشيات"، مشيرة الى ان العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن.

وقالت رومانوسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، "قبل نحو عام، وبالضبط في يوليو الماضي، زار الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية، والتقى بزعماء المنطقة، وأوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، فهي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم".

وتابعت: "عملنا مع شركائنا في المنطقة لوقت طويل من أجل مواجهة عدد من التحديات، خصوصا لوضع حد لمختلف الأزمات في المنطقة. واضح إذن أن الولايات المتحدة ستظل موجودة بالمنطقة وستبقى مهتمة بتعميق شراكاتها مع دولها، خصوصا مع العراق".

وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، قالت السفيرة الأمريكية، إنه "عندما أخرج وأتحدث إلى العراقيين، يتبين لي بوضوح شديد أنهم لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، بل يريدون نزع السلاح من أيدي الميليشيات وإعادتها للدولة".

وأكدت أن استقرار العراق سيفيد حتما الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مشيرة الى أنه لا يمكن جلب الأعمال والانخراط على نطاق أوسع إذا لم يكن هناك استقرار وأمن في العراق.

واضافت إنه "بفضل الاستقرار الذي أصبح العراق يتمتع به، بدأ العراقيون في الشتات يعودون من أجل الاستثمار وعرض فنونهم وأعمالهم. هناك بيئة إيجابية جدا تزخر بالفرص، والفضل يعود في هذا إلى الاستقرار السائد حاليا، وإلى الأمن الذي أصبح يعم العراق، خاصة بغداد".

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