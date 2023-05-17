أردوغان يعلن تمديد اتفاقية ممر الحبوب بالبحر الأسود

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين.

وقال أردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين".

وبحسب أردوغان فإن روسيا وافقت على عدم عرقلة مغادرة السفن لمرفأين أوكرانيين، معرباً عن أمله في أن تكون الاتفاقية "مفيدة لكافة الأطراف".

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لدورهم في تمديد الاتفاقية.

ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أُبرمت في 22 تموز يوليو وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.

المصدر: AFP