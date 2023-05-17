واشنطن ترحب باتفاق الأحزاب الكوردستانية بخصوص إجراء الإنتخابات

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدنت باتيل، إن بلاده ترحب باتفاق الأحزاب الكوردستانية بخصوص إجراء الانتخابات.

وقال فيدنت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن وزارة الخارجية الأمريكية "ترحب بقدرة الأحزاب السياسية في كوردستان، على حل مشاكلها عبر الحوار، مؤكدا أنه أمر مهم جدا عندما يستمع القادة إلى مطالب مواطنيهم".

وأضاف: "نرحب باتفاق أطراف إقليم كوردستان على إجراء الانتخابات نهاية العام".

واجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يوم الثلاثاء في السليمانية، وذلك بعد مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي دعا إليها خلال حفل افتتاح نصب بارزاني التذكاري الوطني في الـ 11 مايو أيار الجاري.

وأعرب الجانبان بداية الاجتماع، عن تقديرهما لمبادرة الرئيس بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العام لإقليم كوردستان، بحسب بيانٍ ختامي للاجتماع.

وقال البيان: "اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكوردستان وفتح صفحةٍ جديدة في جميع العلاقات".

وفي موضوعٍ آخر من الاجتماع، بحسب البيان، "اتّفق الجانبان على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كوردستان وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها هذا العام".