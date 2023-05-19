الولايات المتحدة تحث طهران على عدم تنفيذ أحكام إعدام بحق متظاهرين

أربيل (كوردستان24)- حثت الولايات المتحدة، إيران يوم الخميس، على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص حوكموا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية قبل أشهر.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، عن قلقه حول إمكانية تنفيذ طهران أحكام الإعدام بحق ماجد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين اعتقلوا في تشرين الثاني الماضي إثر تظاهرات في مدينة اصفهان.

وقال باتيل للصحافيين "ننضم للشعب الإيراني والمجتمع الدولي في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ هذه الاعدامات".

وأضاف أن "إعدام هؤلاء الرجال بعد محاكمات عُدت على نطاق واسع على أنها صورية سيكون إهانة لحقوق الإنسان وأبسط أسس الكرامة في إيران وفي كل مكان".

وبحسب باتيل فإنه "من الواضح أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئا من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة أخرى، وفاة مهسا أميني".

وشهدت إيران حركة احتجاجية بعد وفاة الشابة الإيرانية الكوردية جينا "مهسا" أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الآداب لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

تحدثت منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفّذها السلطات.