صحة وبیئة

بلاسخارت تحذر من كارثة مائية في العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان الجفاف بلاسخارت

أربيل (كوردستان24)- حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الخميس، من أن البلاد لن تستطيع تأمين 15 بالمئة من احتياجاتها المائية في العقد المقبل.

وقالت بلاسخارت في جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للعراق، إن "90 بالمئة من الأنهار في العراق ملوثة بسبب الجفاف وقلة الواردات المائية".

وأضافت "بحلول 2035 لن يتمكن العراق من تلبية سوى 15 بالمئة من متطلباته من المياه"، مشيرة إلى أن "سبعة ملايين نسمة في العراق يعانون من صعوبة الوصول الى المياه".

ويعاني العراق حالياً من أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث تقوض الإنتاجية الزراعية وتهدد الدخل والأمن الغذائي للسكان.

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