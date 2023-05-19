سیاسة

بريطانيا تنفق أكثر من 200 مليون دولار على جنازة الملكة إليزابيث

توفيت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا الأطول حكماً في الثامن من سبتمبر أيلول الماضي عن عمر ناهز 96 عاماً
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جنازة الملكة إليزابيث
جنازة الملكة إليزابيث
العالم الملكة إليزابيث بريطانيا لندن

أربيل (كوردستان 24)- أنفقت الحكومة البريطانية نحو 161.7 مليون جنيه إسترليني ما يعادل (204 مليون دولار) على مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وفق رويترز.

وتوفيت ملكة بريطانيا الأطول حكماً في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي عن عمر ناهز 96 عاماً، وأعلنت البلاد الحداد الوطني 10 أيام، اختتمت بتشييع جثمانها.

وقال السكرتير الأول لوزارة المالية البريطانية،جون غلين، في بيان إلى البرلمان "تمثلت أولويات الحكومة في سير هذه الأمور بسلاسة وبمستوى مناسب من الجلال، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور في كل الحالات".

وكان جثمان الملكة إليزابيث في كاتدرائية إدنبرة، ثم نقل إلى لندن حيث وقف نحو 250 ألف شخص في طوابير استمرت ساعات حتى يلقوا نظرة عليها في قاعة وستمنستر قبل دفنها.

ومن إجمالي نفقات الجنازة، استأثرت وزارة الداخلية بالجزء الأكبر الذي بلغ 73.7 مليون جنيه إسترليني.

وقالت شرطة العاصمة لندن آنذاك إن الجنازة كانت أكبر حدث أمني في تاريخها بحضور شخصيات بارزة من أنحاء العالم.

 

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