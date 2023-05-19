الأسد يأمل في "بداية جديدة" للعمل العربي المشترك في كلمته أمام قمة جدة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة أمام القادة العرب خلال قمة في جدة هي الأولى التي تحضرها بلاده منذ أكثر من عقد، عن أمله في أن يكون الاجتماع بحضور دمشق "بداية مرحلة جديدة" للعمل العربي المشترك.

وقال الأسد أمام قادة وممثلي الدول العربية "ونحن نعقد هذه القمة في عالم مضطرب، فإن الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي العربي والعربي -الإقليمي والدولي والذي توج بهذه القمة".

وأضاف "أتمنى أن تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار".

وأودى النزاع المستمر في سوريا منذ العام 2011، بأكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحوّلت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية.

وقطع قادة عرب علاقات بلادهم أو خفّضوها مع الحكومة السورية على خلفية قمع الحكومة السورية لمعارضيها. وقدمت دول عربية عدّة بينها السعودية وقطر، خصوصاً في السنوات الأولى للنزاع، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.

لكن الرياض انفتحت أخيراً على سوريا وضغطت في اتجاه إعادتها إلى الصف العربي.

وكان الأسد توجه مساء الخميس إلى جدّة. وكانت قمة سرت في ليبيا في آذار/مارس 2010 آخر قمة حضرها.

وأمام قادة الدول العربية في جدة، شكر الرئيس السوري القيادة السعودية على "الدور الكبير الذي قامت به (...) وجهودها المكثفة التي بذلتها لتعزيز المصالحة في منطقتنا ولإنجاح هذه القمة".

وتابع "سوريا ماضيها وحاضرها ومستقبلها هي العروبة لكنها عروبة الانتماء لا الأحضان، فالأحضان عابرة لكن الانتماء دائم".

وأضاف "ربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما لكنه لا يُغيّر انتماءه، أما من يغيره فهو من دون انتماء في الأساس. ومن يقع في القلب، لا يقبع في حضن، وسوريا قلب العروبة وفي قلبها".

واعتبر الأسد أنّ "العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحولها لاحقاً إلى خطط تنفيذية .. بحاجة إلى سياسة موحدة"، مشيراً إلى أن "الأهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها فهي قادرة على تدبير شؤونها، وما علينا إلا أن نمنع التدخلات الخارجية في بلدانها".

المصدر: AFP