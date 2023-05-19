أردوغان يلتقي بـ سنان أوغان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس التركي ومرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان مع سنان أوغان مرشح تحالف "آتا" (الأجداد) في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 أيار مايو الجاري.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن اللقاء جرى في قصر دولمة بهجة بالجانب الأوروبي من إسطنبول، الجمعة، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كمال كليجدار أوغلو على 44.92​​​​​​​ بالمئة، وسنان أوغان على 5.17 بالمئة ومحرم إنجه (المنسحب) على 0.44 بالمئة.​​​​​​​

كما أسفرت الانتخابات البرلمانية عن حصول تحالف الجمهور الحاكم على 49.47 بالمئة من مقاعد البرلمان فيما نال تحالف الأمة المعارض على 35.02 بالمئة.