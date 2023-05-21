وزير الموارد المائية الإتحادي يجري زيارة لأربيل وملف المياه على طاولة المباحثات

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب في وقت متأخر من ليلة السبت 20 أيار 2023 الى إقليم كوردستان، حيث ستجري خلال زيارته مباحثات مع حكومة الإقليم، بشأن ملف المياه.

وكان في استقبال ذياب والوفد المرافق له في مطار أربيل الدولي، وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني ووفد من وزارة الزراعة.

وقالت وزيرة الزراعة، بيكرد طالباني، إنه "تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة خلال إقامة الوفد في إقليم كوردستان، من أجل مناقشة قضية المياه على مستوى إقليم كوردستان والعراق".

ويعاني العراق من أزمة مياه حقيقية، حيث يؤكد مسؤولون محليون ودوليون على ضرورة وجود تحرك إقليمي ودولي لوضع الحلول لأزمات شح المياه والتغير المناخي، في ظل تحذيرات من صيف قاس قد تتضرر البلاد فيه على مستويات عدة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن العراق الذي تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة فيه نحو 28 بالمئة من مساحته، يخسر سنويا حوالى 25 ألف هكتار بسبب تدهور وضع التربة، إذ أن 39 بالمئة من هذه الأراضي الصالحة للزراعة أصابها التصحر، الذي يهدد أيضا 54 بالمئة منها.