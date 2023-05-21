شاب كوردي ينقذ حياة 30 شخصا من حريق في بريطانيا

أربيل (كوردستان24)- تمكن الشاب الكوردي المقيم في بريطانيا، سرور محمود، من إنقاذ حياة 30 شخصا الأسبوع الماضي، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بعد اندلاع حريق هائل في مبنى في منطقة ريسام بويلز.

والشاب البالغ من العمر 39 عاما، لاجئ كوردي يعيش في منطقة ريكسما منذ ست سنوات ويمتلك محلا صغيرا.

وفي مساء الثلاثاء الماضي، عندما كان يعمل في متجره، شم رائحة حريق، وسمع صرخات من الأطفال والنساء في الطوابق العليا من المبنى، وعندها هرع إلى الطابق العلوي، بينما كانت النار والدخان تشتعل في الطوابق الأرضية، لتحذير سكان المبنى بمغادرة منازلهم.

ووفقا لموقع "ذا ليدر" الإخباري المحلي، عرض اللاجئ سلامته للخطر لإنقاذ سكان المنطقة.

ووصف سرور لحظة الحريق للموقع الإخباري، مشيرا إلى أن "الوضع كان خطيرا للغاية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا في الطوابق العليا، وقال"لم أفكر في أي شيء، لأنني كنت أعرف أن هناك أشخاصا في الطابق العلوي يحتاجون إلى المساعدة".

ونجم الحريق عن تماس كهربائي وتسبب في ارتفاع ألسنة الدخان وارتفاع بدرجات الحرارة في المكان، مما ألحق أضرارا بمستودع ونحو 80 في المئة من المبنى.

وأعرب الشاب الكوردي عن سعادته بأن الحادث لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات لأحد.

ويعيش عشرات الآلاف من الكورد في المملكة المتحدة، ويعملون في العديد من المهن والقطاعات المختلفة، حيث انتقل عدد كبير من الكورد من أجزاء كوردستان الأربعة إلى بريطانيا في العقد الماضي لأسباب مختلفة.