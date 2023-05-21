سیاسة

مقتل ستة من حرس الحدود الإيراني جنوب شرق البلاد

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- قتل ستة أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت جنوب شرق البلاد، بحسب ما اعلنت وسائل اعلام محلية.

وقال موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة القضائية إن ستة من حرس الحدود قتلوا في هجوم في سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان.

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة من المسلمين السنة أو تجار مخدرات.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الهجوم شنته "جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد" ولكنها "فرت عبر الحدود بعد الاشتباك".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

وفي آذار/مارس الماضي، قتل ضابطا شرطة بالرصاص في اشتباكات مع "مجرمين مسلحين" في ذات المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

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