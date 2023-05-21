المديرية البيطرية تشرع بجمع الكلاب الضالة لإيوائها في مأوى بأربيل

أربيل (كوردستان24)- شرعت المديرية البيطرية في أربيل، يوم السبت 21 آيار 2023، بجمع الكلاب السائبة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ويأتي هذا للحد من ظاهرة انتشاره الكلاب السائبة في شوارع المدينة والحدّ من أضرار ومخاطر اعتداءاتها على المواطنين، بعد حدوق العديد من حالات الاعتداء منها.

وأفادت دائرة الاعلام والمعلومات في المديرية عبر بيان، أنه "للحدّ من مخاطر كلاب الشوارع في أربيل، سيتم بناء مأوى للكلاب الضالة والسائبة، وسيتم تقديم الخدمات لها من قبل المديرية البيطرية في أربيل.

وأضاف البيان، أن المشرف على بناء الملجأ روز صديق، أكّد أن "الهدف من بناء هذا الملجأ هو لجمع الكلاب الضالة والسائبة في شوارع أربيل، وتبلغ تكلفة بناء المأوى 455 مليون دينار ويغطي مساحة 49 ألف متر مربع، أي ما يعادل 20 فدانًا من الأرض".

وتابع "وعن أهمية المشروع قال المشرف على بناء مأوى الكلاب الضالة لدائرة الاعلام والمعلومات، ان المأوى سيقلل من مخاطر اعتداء الكلاب السائبة على المواطنين بما يحفظ سلامتهم.

وتأتي فكرة انشاء مأوى للكلاب الضالة بعد أن باتت هذه الظاهرة تشكل قلقا لدى سكان المدينة.

ويوجد بالفعل مأوى للكلاب في أربيل، لكنه لا يفي بالعدد المتزايد للكلاب المنتشرة في المنطقة.

وأُبلِغ في أربيل شهر آذار الماضي فقط، عن حدوث 124 حالة اعتداء لكلابٍ ضالة على المواطنين.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها.