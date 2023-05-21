عبد اللطيف رشيد يؤكد لبلاسخارت ضرورة دعم حكومة السوداني في تطبيق برنامجها

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ضرورة دعم حكومة السوداني في تطبيق برنامجها.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية استمع إلى شرح مستفيض قدمته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول إحاطتها الأخيرة بخصوص الوضع العام في العراق والتي عرضتها على مجلس الأمن الدولي".

وأكدت بلاسخارت بحسب البيان، "دعم الأمم المتحدة لكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق وضمان سلامة مواطنيه وتوفير احتياجاتهم الخدمية والإنسانية"، معبرة عن "غبطتها بتطور ورسوخ الوضع الأمني في العاصمة بغداد والمدن الأخرى وهو ما أكدت عليه في إحاطتها".

وتحدث رئيس الجمهورية، بحسب البيان، عن "تطورات الأوضاع العامة في البلاد"، مبيناً أن "الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة العديد من الملفات ترتبط بتحسين ظروف المواطنين وأوضاعهم المعيشية والخدمية".

وأشار إلى "ضرورة دعم الحكومة في تطبيق برنامجها استجابة لتطلعات الشعب العراقي لحياة حرة كريمة".

وتابع أنه يجري "العمل على إنشاء مجلس أعلى للمياه من أجل حفظ أمن المياه المتعلق بالمناخ وبالتفاهمات مع دول الجوار، والحصول على كمية عادلة وضرورية من المياه، إضافة إلى تحسين إدارة المياه وإزالة التجاوزات".

واختتم البيان أن "الرئيس ناقش مع بلاسخارت دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وأهمية العمل والتنسيق لتذليل المعوقات أمام عدد من القضايا لا سيّما قضية النازحين ومكافحة التغييرات المناخية والبيئية وشحة المياه".