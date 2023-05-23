مسرور بارزاني: يجب ان تكون مشاريع الاسكان وفق المعايير الدولية

أربيل (كوردستان24)- لفت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى انه طلب الخبراء والشركات في مجال البناء والاعمار وكذلك الوزارات المعنية، بضرورة وجود معايير قياسية دولية في مشاريع البناء والاسكان، وذلك خلال مشاركته في ندوة على هامش افتتاحه معرض الشركات الانشائية والاعمار في أربيل.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في الندوة "برنامج حكومة إقليم كوردستان هو برنامج خدمي"، مضيفاً ان للبناء والاسكان"مبادئ يجب مراعاتها، بما في ذلك أسعار الوحدات السكنية واحتياجات الشعب التي يجب أن تكون بطريقة يمكن الاستفادة منها".

وأضاف رئيس الحكومة "طلبنا من الوزارات المعنية وخبرائهم تطبيق المعايير الدولية وهي المسموح بها فقط"، مضيفاً "وجود اشخاص يتابعون عمل بناء المشاريع وجودة العمل".

وأشار مسرور بارزاني الى أنه "يجب أن تكون كوردستان مكاناً جميلاً ومناسبا"، مشدداً على "ان أي مبنى يتم تشييده في كوردستان يجب أن يتناسب مع مظهر المدينة".

وأكد رئيس الحكومة على أنه "لا ينبغي أن تكون ألاسعار المنخفضة على حساب جودة البناء"، مشدداً على أنه "يجب أن تؤخذ جودة البناء بنظر الاعتبار وأن تكون بمستوى ثقة الناس".

وتابع بارزاني قائلاً "حتى المساحات الخضراء في المشاريع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى لا يكون البناء خرسانياً فقط، وأن تكون في المشاريع خدمات للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف رئيس الحكومة "عندما يريد المواطن شراء وحدة سكنية في إحدى المباني، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يجب أن يتأكد من أن وحدته السكنية آمنة".

وأوضح مسرور بارزاني "ان حكومة إقليم كوردستان لديها برنامج لبناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود"، مضيفاً "ان هناك وحدات سكنية أخرى سيتم توزيعها مجاناً لعوائل الشهداء في جميع محافظات إقليم كوردستان".