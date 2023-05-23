سیاسة

زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك شرق البلاد

author_image سوار أحمد
کوردستان زيلنسكي الجبهة الحرب

أربيل (كوردستان24)- زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء خط الجبهة في منطقة دونيتسك  شرق البلاد.

ونشرت الرئاسة صورا لزيلينسكي بلباسه العسكري التقليدي وهو يصافح جنودا ومسؤولين مدنيين. كما التقى عددا من جنود البحرية الأوكرانية وسلم عسكريين أوسمة دولة.  

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن الرئيس "زار مواقع متقدمة على الجبهة في منطقة الدفاع فوغليدار-مارينكا" حيث تجري معارك مع الجيش الروسي منذ أشهر ونشرت صور زيلينسكي مع عسكريين.

والتقى زيلينسكي عناصر من مشاة البحرية الأوكرانية بمناسبة اليوم العالمي لهذه القوات الذي يحتفل به الثلاثاء في أوكرانيا وسلّم عسكريين أوسمة دولة معلنا في الوقت نفسه عن إنشاء عدة فرق جديدة لهذه الوحدات.

وذكر البيان "كل يوم في ساحة المعركة، يثبت مشاة البحرية أنهم وحدة قوية تدمر العدو وتحرر الأراضي الأوكرانية وتنفذ أصعب المهام في أصعب الظروف. ونحن بحاجة إلى المزيد من هذه القوات".

وفي هذه الصور بدا الرئيس في لباسه العسكري مع مسؤولين مدنيين وعسكريين وهو يصافح الجنود.

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