الحكومة العراقية تدين بـ181 مليار دينار لكوردستان  التي وفرت الكهرباء لمخيمات النازحين

أربيل (كوردستان 24 ) - ألغيت عقود 51 نازحا يعملون مع المنظمات الدولية في المخيمات .

تدين الحكومة العراقية بمبلغ 181 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان التي قامت بتوفير الكهرباء للمخيمات .

المنظمات الدولية العراقية التي كانت تعمل داخل مخيمات النازحين أفسخت عقود 51 نازحا من سنجار كانو يعملون مع هذه المنظمات بصفة عقود في إطار توفير الكهرباء للمخيمات .

ديون الكهرباء هذه تشمل 21 مخيما للنازحين في محافظة دهوك ، وكي لا تبقى هذه المخيمات بدون كهرباء أخذت حكومة إقليم كوردستان على عاتقها معالجة هذه المشكلة من خلال موظفيها وجهودها ،بالاضافة الى تقديم خدمات اخرى .

يذكر أن نحو 37 ألف عائلة نازحة من سنجار مازالت تعيش في المخيمات ليس بمقدورهم العودة الى مناطقهم بسبب عدم توفر الخدمات اضافة الى الظروف الامنية وعدم الاستقرار وسيطرت جماعات مسلحة تابعة للحشد الشعبي هناك ، رغم توقيع اتفاقية من قبل حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية السابقة بأسم " إتفاقية سنجار " لاعادة الامن والخدمات الى سنجار لكن الحكومة العراقية لم تستطع لحد الان تنفيذ بنود هذه الاتفاقية .