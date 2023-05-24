المالية النيابية تستكمل قراءة معظم بنود الموازنة تمهيداً للتصويت

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن استكمال قراءة معظم بنود الموازنة الاتحادية لعام 2023، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب للتصويت.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، إن اللجنة المالية "استأنفت اجتماعاً لحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب".

وذكر بيانٌ عن الدائرة الإعلامية للمجلس، أن اللجنة المالية قررت زيارة وفد من أعضائها إلى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج لإيضاح، وحسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم".

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع "رئيس مؤسسة الشهداء عبدالإله النائلي بشأن عمل الهيئة والموازنة الخاصة بها"، بحسب البيان.

وأضاف: "استعرض النائلي رؤية عن احتياجات المؤسسة للتخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع من أجل البرامج التنموية والاجتماعية للمؤسسة".

كما نوقشت "عدد من البنود والمواد المقترحة، بغية إنضاجها بما يسهم بتعظيم الإيرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة، وإنشاء المشاريع، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، والتصويت عليها".