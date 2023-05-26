لافروف للموفد الصيني: روسيا ترى "عقبات جدية" أمام السلام في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله الجمعة الموفد الصيني لي هوي في موسكو إنه يرى "عقبات جدية" أمام حل سلمي في أوكرانيا، مشيداً بالدور"الإيجابي" لبكين.

وأوردت الخارجية الروسية في بيان أن "وزير الخارجية الروسي كرر (خلال الاجتماع) التزام موسكو لصالح حل سياسي-دبلوماسي للنزاع، ملاحظاً وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا وداعموها الغربيون أمام استئناف مفاوضات السلام".

وأضاف البيان "أعرب سيرغي لافروف عن امتنانه للصين لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وعن تقديره العميق لاستعداد بكين لأداء دور إيجابي في تسويتها".

ويجري مبعوث الصين لي هوي الذي سبق أن شغل منصب سفير بكين في موسكو، جولة في أوروبا منذ أسبوع.

وعند زيارة المبعوث الصيني كييف في وقت سابق هذا الشهر، شدد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا على ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا.

وخلال زيارته لألمانيا، طلبت الحكومة الألمانية من المبعوث الصيني أن "يمارس ضغطاً" على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا.

وتحافظ روسيا والصين على علاقات وثيقة. وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في آذار مارس معلناً أنّ العلاقات بين البلدين "تدخل حقبة جديدة".

وتقول الصين إنّها محايدة في النزاع بين أوكرانيا وروسيا لكنّها تعرّضت لانتقادات لرفضها إدانة الحرب في أوكرانيا.

المصدر: AFP