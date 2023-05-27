وفدٌ سعودي يزور دمشق لإعادة فتح سفارة المملكة

أربيل (كوردستان 24)- وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة في سوريا، إلى دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك، بعد أكثر من 11 عاماً على توقف نشاطها.

والتقى الفريق السعودي، برئاسة الوزير المفوض غازي العنزي، اليوم السبت، بالدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية، وعنفوان نائب، رئيس المراسم بالوزارة، وذلك في مقر الخارجية بدمشق، وفق الشرق الأوسط.

وعبّر العنزي خلال اللقاء، عن شكره لسوسان على حفاوة الاستقبال والترحيب وتسهيل إجراءات الوصول، بينما أكد الأخير استعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كل التسهيلات والدعم لتيسير مهمة الفريق السعودي.

وكشفت السعودية أواخر مارس آذار الماضي، عن مباحثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية، ورحب وزيرا خارجية البلدين ببدء إجراءات استئنافها خلال لقائهما في جدة، منتصف أبريل نيسان الماضي.

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في دمشق، الشهر الماضي، الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها.

وخلال حضور الأسد، القمة العربية الـ 32 بجدة، في 19 مايو (أيار) الحالي، رحّب القادة بعودة سوريا إلى «البيت الكبير» بعد غياب 12 عاماً، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة، وتطلع لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.