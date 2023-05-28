سیاسة

بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- بدأت منذ قليل عملية التصويت في مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا، لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر الرئيس المقبل.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها صباح اليوم الأحد، وبدأ الناخبون الأتراك عملية التصويت التي تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وسيفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات.

وتشهد تركيا تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50 بالمئة +1 في الجولة الأولى.

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