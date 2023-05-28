اللجنة العليا للانتخابات التركية تتوقع صدور النتائج بوقت قريب

أربيل (كوردستان24)- توقع رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، صدور نتائج الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، كون المرشحين الرئاسيين هما فقط من يتنافسان في الجولة الثانية للانتخابات.

وقال ينار في تصريحات صحفية أدلى بها بعد مشاركته في الانتخابات في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، الأحد 28 من أيار، إن الانتخابات تسير بسلاسة.

ونوّه إلى وجود اهتمام كبير بالانتخابات، لافتًا إلى أن الجولة السابقة في 14 من أيار شهدت تنافسًا بين مرشحي الرئاسة، و24 حزبًا سياسيًا، بينما يشارك في هذه الجولة المرشحان الرئاسيان، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو.

ومن المتوقع رفع حظر نشر التنبؤات وما يتعلق بنتائج الانتخابات، بعد انتهاء عملية التصويت في الساعة الخامسة من مساء اليوم، وإذا رفع الحظر في وقت سابق فسيجري إبلاغ وسائل الإعلام بذلك.

ويواصل الناخبون الأتراك التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.

وخالف أردوغان البالغ من العمر 69 عاما استطلاعات الرأي فتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو/أيار.

وتخضع الانتخابات لمتابعة دقيقة في واشنطن وأوروبا وفي أنحاء المنطقة حيث يرسخ أردوغان قوة بلاده. كما عزز العلاقات مع روسيا مما تسبب في توتر تحالف أنقرة التقليدي مع الولايات المتحدة.

ويخوض اردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما هذه الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة كمال كيليجدار أوغلو.

وعلى الناخبين البالغ عددهم 60 مليونا الاختيار بين رؤيتين للبلاد.